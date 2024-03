Les 13es Jeux africains « Accra 2023 » se poursuivent dans la capitale du Ghana. Mais déjà, le karaté a bouclé ses compétitions avec une dernière médaille d’argent remportée, samedi, par l’équipe féminine en kumité. Hier, la nageuse Oumy Diop et la lutteuse Safiétou Goudiaby ont donné deux nouvelles médailles de bronze à la délégation […]

Les 13es Jeux africains « Accra 2023 » se poursuivent dans la capitale du Ghana. Mais déjà, le karaté a bouclé ses compétitions avec une dernière médaille d’argent remportée, samedi, par l’équipe féminine en kumité. Hier, la nageuse Oumy Diop et la lutteuse Safiétou Goudiaby ont donné deux nouvelles médailles de bronze à la délégation sénégalaise.

ACCRA (GHANA) – Après la cérémonie d’ouverture des 13es Jeux africains « Accra 2023 », qui a tenu en haleine le public, vendredi dernier, à la University of Ghana Stadium, les athlètes étaient à nouveau sur les différentes aires de jeu pour des compétitions où il fallait chercher la qualification pour certains ou des médailles pour d’autres. La natation, la lutte olympique, le badminton, entre autres, avaient leurs athlètes sur le théâtre des opérations avec plus ou moins de réussite. Le karaté quitte la compétition avec une bonne note, avant de laisser la place aux autres disciplines. Le programme de ce lundi pour la délégation sénégalaise accorde une bonne place au football dont les deux équipes nationales (masculine et féminine) jouent cet après-midi. Ce sera respectivement face à l’Ouganda pour la première et le Nigeria pour la seconde.

KARATÉ

L’équipe féminine se pare d’argent en kumité

Le karaté a bouclé ses trois jours de compétitions avec, dans le camp sénégalais, deux médailles remportées, samedi, lors de l’ultime journée. Première discipline à terminer sa compétition dans ces 13èmes Jeux africains, dans la délégation sénégalaise, le karaté quitte Accra par une médaille d’argent acquise en kumité, par les trois membres de l’équipe nationale féminine. Les filles, sous la houlette de Senseï Ibrahima Konaté, ont perdu, samedi, leur finale face aux Égyptiennes (0-2) après avoir sorti aux tours précédents, la Zambie (2-1) ; puis le Botswana (10-0). En finale, Maïmouna Niang et Fatou Ndiaye Diop ont chuté d’entrée face à leurs adversaires égyptiennes qui venaient de donner les points décisifs à leur équipe. Du coup, la 3e combattante n’avait plus besoin de combattre puisqu’elle ne pouvait plus faire le retard de son équipe qui s’est contentée de l’argent.

La veille, la jeune Maïmouna Niang avait gagné une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 55 kilos, emboitant le pas à Makhtar Diop, médaillé d’argent et Mouhamed Falilou Diop qui s’était paré de bronze, un jour plus tôt. Une performance que n’a pas imitée Issa Sow, chez les -67kg qui a été battu en finale du bronze par le Marocain Saïd Oubaya (8-10). Il a ainsi raté le podium. Il avait auparavant été vaincu en repêchage par l’Égyptien Moamen Sabry Mahmoud Ismail (4-7) après deux victoires en combats éliminatoires. Une belle moisson pour les « Lions » du karaté dont s’est félicité Senseï Fodé Ndao, responsable des équipes nationales.

Le Sénégal 5e, derrière un quatuor nord-africain

Les compétitions de karaté des 13es Jeux africains « Ghana 2023 » ont été bouclées, samedi, avec la victoire de l’équipe égyptienne féminine en kumité, devant celle du Sénégal qui s’est contentée de la médaille d’argent. Une ultime distinction des combattants sénégalais qui clôturent leur participation avec quatre podiums : deux médailles en argent et deux en bronze. Un total qui les place au 5e rang au classement général de la discipline, largement dominé par les combattants égyptiens. Lesquels ont écrasé la concurrence avec 15 podiums dont 10 titres (Or), 2 médailles d’argent et 3 de bronze. Une domination sans partage des « Pharaons » du karaté qui laissent, loin derrière, les Algériens qui arrivent au 2e rang du classement avec 14 podiums (3 or, 4 argent, 7 bronze). Le Maroc complète le podium avec 10 distinctions (2 or, 4 argent, 4 bronze) ; la Tunisie se classe, pour sa part, au pied du podium, juste devant le Sénégal, avec un total de six médailles (1 en or, 2 en argent et 3 en bronze). Une moisson et une position dont s’est félicité le responsable des équipes nationales, Fodé Ndao. À l’heure du bilan, il a affiché sa satisfaction quant à la participation de l’équipe composée de jeunes combattants. « Nous sommes venus à Accra avec une jeune équipe, composée de combattantes de moins de 21 ans », a-t-il apprécié. Le technicien a ajouté dans ce sens que ce choix entre dans le cadre de la préparation des filles aux prochaines échéances. « Dans la perspective des Championnats du monde et d’Afrique cadets, juniors et espoirs, le travail continue et cela montre que la relève est assurée », a-t-il estimé. Fodé Ndao s’est, par ailleurs, félicité de la convergence de vue entre l’équipe fédérale et le staff technique ; une collaboration qui, à ses yeux, a permis d’arriver à ces résultats et donne rendez-vous pour les compétitions futures.

Deux nouvelles médailles en natation et en lutte

En natation, le staff technique avait bien fait de ménager, samedi, Oumy Diop, en vue de la préparer pour son épreuve de ce dimanche. En effet, la nageuse a décroché, pour le Sénégal, une nouvelle médaille, le bronze dans l’épreuve du 50 m papillon, au Centre aquatique du Borteyma Sports Complex d’Accra. Elle s’est classée 3ème de la course avec un chrono de 27.30, derrière l’Egyptienne Farida Osman (26.02) et la Sud-africaine Caitlin Ann De Lange (26.81). «Elle s’est préparée mentalement. Et par rapport aux stratégies mises en place, elle est venue avec un bon mental. Et quand on l’a vue nager, elle a explosé ; ce qui lui a permis d’occuper la troisième place qui équivaut à la médaille de bronze », s’est félicité Thierno Diouf pour qui, cette médaille a une «certaine représentation, dans la mesure où d’habitude en natation, on s’attend toujours à ce que les trois premières place soient toujours occupées par l’Egypte et l’Afrique du Sud». Du coup, placer une des siens dans le trio de tête relève presque de l’exploit. «Vous voyez qu’à l’arrivée, le public, même ceux qui ne sont pas Sénégalais se sont levés pour la féliciter. Pour dire l’ampleur que cette médaille par rapport au niveau de la natation africaine», a-t-il apprécié.

En effet, la quête de médaille d’Oumy Diop a été bien planifiée par ses encadreurs qui l’avaient empêchée, samedi, de prendre le départ de la finale du 100 m nage libre. «Nous l’avons retirée de la liste de réserve pour la finale et ceci pour mieux préparer le 50 m papillon de demain dimanche où elle a de fortes chances de médaille», avait justifié le Dtn. Un choix payant pour l’athlète qui a démarré, hier matin, par une 2ème place dans la première série avec un chrono de 25’67 derrière la Zambienne Mia A. Phiri qui l’a devancée de 2 centièmes. Toujours en natation, Matthieu Ousmane Sèye qui disputait, hier, la finale du 200 m nage libre a finalement pris la 7ème place, avec un chrono de 1:55.13 ; une course remportée par l’Egyptien Marwan Elkamash en 1:49.75.

L’autre médaille de ce dimanche a été remportée par Safiétou Goudiaby qui s’est adjugé la 3ème place en lutte. Elle s’est imposée en finale pour le bronze face à la Malgache Françoise E. Rasoarimalala (11-0) dans la catégorie des 62 kg. Une place honorable pour celle qui fait office de vétéran (35 ans) et qui avait été battue, plus tôt dans la journée par l’Egyptienne Gharam Mahmoud Attia Moustafa Askar (5-7). En repêchage, elle était opposée à une Centrafricaine qui l’a menée d’entrée dans leur combat au terme d’une initiative mal contrôlée de sa part. C’est après la pause technique dans ce combat de 5 minutes qu’elle s’est ressaisie pour la porter au sol à deux reprises pour l’emporter finalement par 6 à 1.

Dans sa discipline, Mama Marie Sambou a connu un parcours moins reluisant. Après une victoire expéditive face à la Ghanéenne Alberta Tetteh (4-0), elle a rencontré en quart de finale, la Malgache Elisa Emma Patricia Rasoanantenaina Nomenjanahary. Après avoir mené (2-0), elle a été rattrapée par son adversaire (2-2) à qui le gain de la victoire a été donné. Le programme se poursuit ce lundi pour les représentants sénégalais avec deux autres lutteurs engagés. Il s’agit d’Omar Faye chez les 57 kg et de Sylvio Diatta dans la catégorie des 65 kg.

FOOTBALL

Le Sénégal sur deux fronts, ce lundi

Après une première sortie victorieuse, jeudi dernier, face au Soudan du Sud (1-0), l’équipe nationale U20 du Sénégal retrouve le terrain cet après-midi. La formation coachée par Serigne Saliou Dia joue, en effet, son deuxième match du tournoi face à l’Ouganda. Une rude confrontation en perspective, si l’on sait que comme les « Lionceaux », les jeunes Ougandais avaient remporté leur première rencontre. C’était face aux « Flying Eagles » du Nigeria battus par 2 à 1, alors qu’ils sont cités (comme toujours d’ailleurs dans les compétitions de jeunes) parmi les favoris pour le sacre final. Un message fort a ainsi été lancé par les « Cranes » (Grues) juniors à leurs futurs adversaires. Et le sélectionneur national, Serigne Saliou Dia, avait pris les devants : « C’est une aubaine de regarder l’adversaire ce soir (Ouganda – Nigeria). Cela va nous permettre d’avoir une idée sur leur jeu et mettre en place une stratégie pour nous qualifier en demi-finale », avait-il estimé, après la victoire face aux Sud-Soudanais. Il a, sans nul doute, tiré les enseignements de cette rencontre en relevant les points forts et faibles de son adversaire afin de dérouler la stratégie pour sortir victorieux du match.

À noter que le vainqueur de la rencontre se qualifie directement en demi-finale du tournoi.

Comme les garçons, les filles jouent également ce lundi. Mais contrairement aux partenaires de Mamadou Lamine Sadio qui disputent leur deuxième rencontre, Rokhyatou Kandé et compagnie feront leur entrée dans la compétition, cet après-midi, dans le groupe B privé du Cameroun qui n’a pas fait le déplacement d’Accra. Pour l’occasion, elles rencontrent un gros morceau, avec les Nigérianes qui se dresseront devant elles. Un face-à-face qui aura pour cadre le Cape Coast Stadium, à partir de 20 heures où le Nigeria joue son deuxième match, après la victoire (2-0) acquise, vendredi, aux dépens du Maroc. Les « Lioncelles » sont ainsi condamnées à faire une bonne prestation face aux tenantes du titre, pour espérer acquérir la qualification lors de la 3e journée, contre les Marocaines.

ATHLÉTISME – ADVERSAIRES À SÉOUL EN 1988

El Hadji Amadou Dia Bâ et Edwin Moses se retrouvent à Accra

Depuis leur face-à-face épique, le 25 septembre 1988, en finale du 400m haies des Jeux olympiques de Séoul (Corée du Sud), El Hadji Amadou Dia Bâ et Edwin Moses ne s’étaient plus revus. Leurs chemins se sont à nouveau croisés, samedi, à Accra, au Ghana. Les deux légendes des courses de haies y séjournent pour les besoins des 13es Jeux africains que la capitale ghanéenne abrite depuis le 4 mars même si le coup d’envoi officiel n’a été donné que vendredi, 8 mars. C’est donc, près de 36 ans après leur course mémorable que les deux anciens hurdlers se sont retrouvés pour se remémorer la course qui les avait vus remporter l’argent et le bronze, derrière l’Américain André Phillips. Un troisième larron qui, pour remporter le titre olympique, avait coiffé au poteau les deux rivaux qui s’épiaient trop, au point de ne pas le voir venir. Déjà protagonistes de la finale olympique, quatre années plus tôt à Los Angeles et remportée par Moses pour son 2e sacre dans cette épreuve, la course de Séoul était une sorte de revanche pour Dia Bâ qui l’a bien remportée. Mais il a dû se contenter de l’argent pour laisser le bronze à son vis-à-vis.

Ousseynou POUYE (Envoyé spécial)

