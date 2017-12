Joal-Fadiouth : 500 kg de chanvre indien saisis par la douane

Les éléments de la brigade maritime des douanes de Joal-Fadiouth (Mbour, ouest) ont saisi 500 kg de chanvre indien, d’une valeur marchande estimée à 30 millions de francs CFA, a appris l’APS, vendredi.



Le chef de ladite brigade, lieutenant Jean-Emile Samba Diatta, a précisé lors d’un point de presse, que cette importante saisie a eu lieu lors d’une patrouille de routine, dans la soirée de jeudi aux environs de 20 heures au niveau de ‘’Banc rouge’’, une zone située vers l’île aux oiseaux.



Selon lui, ses éléments ont aperçu une pirogue qu’ils ont abordée. Après vérification, les douaniers ont découvert 17 ballots de chanvre indien qu’ils ont saisis. Une des personnes qui était à bord de l’embarcation a été interpellée et mise à la disposition des autorités judiciaires.



"La brigade de Joal-Fadiouth a une vocation essentiellement maritime et c’est à partir des patrouilles en mer qu’on fait le plus de saisie de drogue, notamment de chanvre indien qui se vend sur le marché entre 60 et 80 mille francs CFA le kilogramme", a expliqué le lieutenant Diatta, signalant que cinq tonnes de sucre et un véhicule ont également été saisis.



L’officier des douanes a invité les populations à faire preuve de citoyenneté et de patriotisme pour collaborer avec les forces de défense et de sécurité, en dénonçant toute activité suspecte.



"Au niveau de Joal-Fadiouth, une zone de pêcheurs, les populations sont un peu réticentes par rapport à une possible collaboration avec nous, préférant être solidaires entre elles. En général, nos renseignements, nous les obtenons par le biais d’autres personnes d’autres localités", a-t-il déploré.