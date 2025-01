Journée Internationale de Pétanque à Louga : Une Célébration du Sport et de la Convivialité Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2025 à 04:03 | | 0 commentaire(s)|

La Boule Amicale Lougatoise, en partenariat avec l’Union des Présidents de Clubs du Sénégal, organise une Journée Internationale de Pétanque le 12 janvier 2025 à Louga, en face du CDEPS. Placé sous l’égide de la Fédération Sénégalaise de Sport Boule (F.S.S.B), cet événement est parrainé par Monsieur Abdoulaye Diop, Président du mouvement Suxali sa Gox.



Cette journée exceptionnelle réunira les passionnés de pétanque du Sénégal et des pays voisins, notamment la Mauritanie, pour célébrer ce sport dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Tous les boulistes, ainsi que le public, sont cordialement invités à participer à cet événement mêlant échanges et compétitions amicales.

