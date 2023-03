Journée Mondiale des droits de la femme de la SONAGED au monument de la renaissance.

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) en collaboration avec GGGI, à l’instar de la communauté internationale, a célébré, ce mercredi 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Sous le thème « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes » associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme (CSW-67), à savoir « L’innovation, le changement technologique et l’éducation à l’ère du numérique pour réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » Mass Thiam, Directeur général de la SONAGED SA a rendu un vibrant hommage aux braves dames du nettoiement. Il a exprimé sa gratitude à l’ensemble des femmes de la SOSAGED qui se battent tous les jours pour rendre notre environnement propre. Un travail qui nécessite une récompense. Et c’est ce que a compris le Directeur général qui a démarché un accès au logement pour ces Femmes. Il s’agit d’un lot de 189 logements qui seront attribués aux travailleurs de la SONAGED dont 100 pour les femmes et 89 pour les hommes. Une initiative dont se sont réjouies ces dames qui assurent ne pas trouver les mots pour remercier leur Directeur qui est trop préoccupé par leurs conditions de travail. Enfin, la cérémonie a été clôturée sur une bonne note, avec une photo de famille rassemblant toutes les femmes du ministère et les autorités présentes.

Source : https://www.jotaay.net/Journee-Mondiale-des-droits...