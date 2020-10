Journée de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus à Zone B: Un suivi sera assuré par les structures sanitaires... Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 11:17 | | 0 commentaire(s)| Une journée de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l’utérus s’est tenue hier à la Zone B. Une occasion pour les femmes de remercier le ministre Abdou Karim Fofana et de magnifier cette activité. Selon Bouna Kanté, responsable politique de la localité, ils ne se limiteront pas seulement à la sensibilisation et au dépistage, il y aura un suivi qui sera assuré par les structures sanitaires de la commune pour soutenir certaines femmes.



Accueil Envoyer à un ami Partager