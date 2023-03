Journée de prières dédiée à feu El Hadj Bassirou Diagne: Sa famille recommande à revoir les comportements, pour préserver la stabilité du pays

Dimanche 26 Mars 2023 à 22:41

La famille d’El Hadj Bassirou Diagne a célébré les 10 ans de sa disparition. Profitant de cette journée, elle a rappelé la complexité de la situation du pays. Ces derniers regrettent le fait qu’il n’est plus facile de jouer le rôle de régulateur social. Après chaque sortie, les dignitaires et autres religieux du pays, sont victimes d’insultes et de menaces. D’après les membres de cette famille, les comportements doivent être revus pour éviter les dérapages et l’instabilité. La famille Diagne recommande plus de discipline et des efforts supplémentaires pour l’éducation des jeunes. La journée de prières a enregistré la présence de plusieurs autorités étatiques, de dignitaires religieux et de diplomates.