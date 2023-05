Journée de réflexion autour de la filière mangue : Pour mieux comprendre les contraintes et difficultés du secteur Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 16:06 | | 0 commentaire(s)| L’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) a organisé une journée de réflexion autour de la filière mangue. Ce, dans le cadre de la préparation de la campagne d'exportation. L’objectif général de cette rencontre, est d’avoir une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (entités publiques et privées), afin de mieux comprendre les contraintes et difficultés du secteur. "Notre activité revêt une importance capitale pour l'ensemble de cette filière mangue d'exportation. L'objectif général de la journée est de mobiliser les acteurs, les collectivités territoriales, les administrations, les structures d'appui, les partenaires, pour mener une réflexion approfondie, afin de mieux comprendre les contraintes et difficultés du secteur", a affirmé la Directrice générale de l’ASEPEX, Zahra Iyane Thiam.



