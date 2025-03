Journée des Droits des Femmes : Abass Fall appelle à l'autonomisation et à l'engagement des femmes Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 21:38 | | 0 commentaire(s)| Ce vendredi, au Ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, l'Amicale des Femmes a marqué la Journée Internationale des Droits des Femmes en organisant des ateliers de réflexion, dans le cadre du thème de cette année : « Droits, Égalité et autonomisation des femmes et des filles ». Loin des festivités habituelles, ces ateliers ont permis aux participantes de proposer des recommandations destinées à améliorer la condition des femmes. Leur ministre de tutelle, Abass Fall, a salué cette initiative et a rappelé l'importance de l'autonomisation des femmes, notamment à travers le projet de loi annoncé la semaine dernière lors du Conseil des ministres. Soulignant que les femmes occupent une place centrale dans le projet Sénégal 2050, Abass Fall a encouragé les femmes à s'impliquer davantage dans la gestion du pays.



Accueil Envoyer à un ami Partager