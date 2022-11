Journée internationale des toilettes : Les femmes lancent des messages forts aux autorités.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Pour une première fois, Saint-Louis a célébré la journée mondiale des toilettes. Une initiative de l’Observatoire Genre et Développement de Saint-Louis (OGDS) en collaboration avec ses différents partenaires. A cette occasion, de jeunes filles et des femmes se sont mobilisées avec des pancartes en main pour une randonnée de sensibilisation avec comme plaidoyer l’installation d’un système d’assainissement viable et fonctionnel à l’endroit des femmes impactées par les eaux de pluies et celles des fosses septiques.



Adama Sall (Saint-Louis)