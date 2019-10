Journée mondiale de l'AVC: Première cause de mortalité chez les femmes L’AVC constitue d’ailleurs la deuxième cause de décès chez l’adulte et la première cause de handicap acquis. Ce mardi, comme chaque 29 octobre, l’accident vasculaire cérébral est mis en avant lors d’une journée mondiale. L’occasion de rappeler les symptômes de l’AVC



Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

Une personne sur quatre aura un AVC au cours de sa vie. Si l'âge moyen est de 74 ans, les jeunes actifs, les femmes, chez qui il est la première cause de mortalité, et même, dans des cas plus rares, les nourrissons et les adolescents peuvent être touchés.



Les symptômes :



- Une paralysie, faiblesse ou engourdissement d’une partie ou de la moitié du corps.



- Une déformation de la bouche et difficultés à parler ainsi qu’une perte de la vision d’un œil.



- Et enfin des troubles de l’équilibre, de la coordination ou de la marche.



Si un ou plusieurs de ces signes apparaissent soudainement, il est nécessaire de voir un médecin. Plus l’AVC est pris en charge tôt, mieux il peut être traité.













Florence Bayala

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos