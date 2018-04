Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Journées Culturelles de l’Association NAFA : la Jeunesse de Waoundé avec Bakary Biné Camara pour le développement de leur commune Rédigé par La rédaction de leral.net le 5 Avril 2018 à 13:41 | Lu 56 fois

Nichée dans la zone Walo du département de Kanel, Waoundé est une grande ville peuplée majoritairement de Soninké qui cohabitent avec des poulars et des bambaras. Située à quelques 5 kilomètres de la Rn 2 à hauteur de Gassembéri, cette localité, excepté son enclavement a connu une expansion fulgurante. Les vaillants émigrés y ont tout fait, ils ont construis des bâtiments, développé le petit commerce et assurent la dépense quotidienne. Seulement, aujourd’hui, l’Europe n’étant plus cette forteresse où l’on gagnait tranquillement note vie, c’est le retour au bercail pour certains.

Ainsi, après le Fiso (Festival International Soninké) qui s’est tenu récemment à Dakar sous le haut parrainage du Chef de l’Etat Macky Sall, les jeunes de Waoundé à travers leur association dénommée NAFA qui regroupe en son sein des jeunes Soninké, Poular et Bambara de la région de Matam et de Tambacounda ont signé un retour à la source en vue de vulgariser d’avantage la culture Soninké. Celle-ci est en effet incarnée par une communauté dont les membres sont connus pour être d’infatigables travailleurs, des hommes sincères et fidèles en amitié.

Durant ces journées culturelles déroulées du 26 au 02 avril 2018, différentes activités ont été menées à Waoundé sous le haut parrainage d’un fils de la localité, en l’occurrence Monsieur Bakary Biné Camara, responsable politique de l’APR. Le Parrain, comme les étudiants, tous ont appelé à l’unité des fils de la localité et au travail pour l’émergence de leur commune.

Lors de la cérémonie officielle, dans un entretien qu’il a accordé à laviesenegalaise.com, Monsieur Camara a réitéré sa volonté d’accompagner le Président Macky Sall pour le faire réélire en 2019, et d’œuvrer en même temps pour le développement de sa localité.

Comme lors du Fiso à Dakar, toutes les facettes de la culture Soninké ont été revisitées avec tout son charme à Waoundé devant le parrain de l’événement, du maire de la commune, du Gouvernement chargé du Développement de la région de Matam, le Directeur du Centre culturel régional et le Président du conseil départemental de Kanel, Abdoulaye Anne, entre autres personnalités…

Ils ont tous admiré la diversité et la splendeur de la culture Soninké à travers les chants et les pas de danse des troupes.

