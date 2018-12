Justice- Baisse des Fonds communs : Les greffiers mènent des investigations

Les Fonds communs des greffiers ont connu une baisse. Une situation qui préoccupe les travailleurs de la justice qui a confirmé cette décision, ce lundi, lors du sit-in organisé devant les locaux du palais de justice de Dakar.



Secrétaire général du Sytjust, El Hadji Ayé Boun Malick Diop a annoncé qu’ils sont en train de mener des investigations pour savoir quelle est réellement les causes de cette baisse. «Et à partir des résultats, nous allons agir en voie de conséquence», a-t-il soutenu.



Non sans ajouter : «Ce qui est sûr et certain est que le Sytjust est un syndicat responsable qui se donne les moyens de chercher des solutions qu’il propose au gouvernement. Mais nous avons vu que toutes les solutions proposées, on les met dans les tiroirs. Le gouvernement mais surtout le ministre de la Justice n’est sensible qu’à la confrontation. Nous allons laisser de côté la démarche civilisée et prendre le chemin de la confrontation quel qu’en soit le prix.»



Les Fonds communs des greffes proviennent des recettes tirées des actes délivrés au sein des juridictions.



Seneweb

