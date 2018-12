Justice: De retour au Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio parle d'un "malheureux incident..."

Cheikh Tidiane Gadio est de retour ! L’ancien ministre des Affaires étrangères, retenu aux Etats-Unis dans le cadre d’un procès pour corruption dans lequel il avait été cité d’abord en tant que complice du Chinois Patrick Ho, puis relaxé et entendu à titre de témoin, est désormais totalement libre de ses mouvements. Le président du MPCL (Mouvement panafricain et citoyen) "Luy Jot Jotna" est arrivé hier, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 décembre 2018. Dans un message qui nous est parvenu, il a donné rendez-vous à ses partisans pour leur manifester son affection. Nous vous proposons le contenu de son premier message.



« Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, je suis arrivé tard hier nuit chez nous, en terre africaine du Sénégal. Que Dieu soit loué (All praises are due to Allah) ! Rendons grâce à son illustre prophète Mohamed (PSL), à mon homonyme Cheikh Ahmet Tidiane (RTA) dont je me suis recueilli hier, pendant mon escale, sur le Mausolée entouré de ses petits enfants. Rendons grâce à Cheikh Omar Foutiyou (le Guide de ma famille et le Pionnier par excellence) et à tous les illustres Saints du Sénégal (Bamba, Mawdo, Limamou, Boucounta, Ibrahima Niass, Monseigneur Thiandoum...). »



"Malheureux incident et ce regrettable malentendu."



« Je rends grâce à mes regrettés parents dont la forte présence ininterrompue à mes côtés a toujours été un solide ancrage et une source de foi inébranlable. Je suis redevable à mon épouse, à mes enfants, à mes frères et sœurs, à tous mes parents et proches pour leur mobilisation exceptionnelle, leur confiance inébranlable et leur optimisme sans faille sur l’issue heureuse de ce malheureux incident et de ce regrettable malentendu.



Je remercie le grand peuple du Sénégal et tous nos compatriotes africains qui m’ont couvert de prières et d’affection pendant toute la durée de cette rude épreuve ! J’exprime ma sincère gratitude aux autorités étatiques de mon pays et de certains pays d’Afrique pour leur soutien constant et leur présence à mes côtés.



Je remercie à titre personnel mes amis, camarades, collègues et « sopé », pour tout ce qu’ils ont fait sans relâche pour qu’advienne au plus vite ce jour de réunification avec ma seule patrie (l’Afrique) et mon seul pays de citoyenneté (le Sénégal) ! Que Dieu vous en donne acte et vous couvre de ses bienfaits et de ses récompenses terrestres et dans l’au delà. Amine ! »



« PS : Je m’organiserai pour passer vous saluer à partir de demain au siège du Parti, dans les locaux de l’IPS et partout où il sera nécessaire de se rendre pour vous manifester mon affection et ma sincère gratitude ! Croire en Dieu est bien, faire confiance en Dieu c’est mieux ! Telle est ma boussole ! Amitiés fidèles ! »













