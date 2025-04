Justice en Guinée : Lourde peine requise contre l’opposant Aliou Bah Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Conakry Atlanticactu/ Aliou Bah En Guinée, l’opposant Aliou Bah, initialement condamné à deux ans de prison en première instance, a fait appel de cette décision. Après plusieurs reports, la cour d’appel de Conakry a repris les auditions ce mardi 22 avril. Le parquet y a requis une peine plus lourde : cinq ans de […] Guinée Conakry Atlanticactu/ Aliou Bah En Guinée, l’opposant Aliou Bah, initialement condamné à deux ans de prison en première instance, a fait appel de cette décision. Après plusieurs reports, la cour d’appel de Conakry a repris les auditions ce mardi 22 avril. Le parquet y a requis une peine plus lourde : cinq ans de prison ferme pour « offense et diffamation » envers le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le leader du Mouvement démocratique libéral (MoDel) continue de plaider son innocence, tandis que ses avocats demandent sa relaxe sans condition. L’audience de ce mardi à Conakry s’est déroulée dans une atmosphère particulièrement tendue. À l’extérieur du tribunal, de nombreux partisans d’Aliou Bah ont manifesté leur soutien, faisant face à une forte présence policière. Les journalistes ont fait état de fouilles et d’intimidations, et certains membres du corps diplomatique ont été refoulés, créant un climat encore plus chargé autour du procès. Par ailleurs, de nouveaux éléments ont été introduits dans le dossier, notamment une vidéo diffusée par le ministère public dans laquelle Aliou Bah appelle les autorités religieuses à réagir aux disparitions récentes. La défense a présenté une autre séquence vidéo, montrant une proche d’Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, aux côtés de l’épouse du journaliste Habib Marouane Camara. Toutes deux témoignent de l’enlèvement des deux hommes, affirmant qu’il a été perpétré par des individus en tenue militaire, à bord de véhicules siglés de la gendarmerie nationale. Après cinq heures d’échanges houleux, le procureur Fallou Doumbouya a formulé sa demande de peine de prison ferme, suscitant une vive réaction de la défense. Celle-ci a annoncé qu’elle présenterait sa réponse le mercredi 23 avril.



Source : Source : https://atlanticactu.com/justice-en-guinee-lourde-...

