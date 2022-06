KOLDA : Arrivée du trophy tour (images).

Le « trophy tour » est arrivé dans la capitale du Fouladou ce samedi après-midi. Et ce, après avoir fait les étapes de Vélingara, Kounkané, Diaobé, Mampatim entre autres. Il faut signaler la présence de l'entraîneur national Aliou Cissé et du latéral gauche de l'équipe nationale Saliou Ciss.

À cela s'ajoutent, les autorités administratives à leur tête le gouverneur de région Ousmane Kane, du maire Mame Boye Diao et du ministre des sports Matar Ba.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/KOLDA-Arrivee-du-trophy-...