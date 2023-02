KOLDA : Une mission conjointe du FIDA/État du Sénégal, pour la restructuration du PADAER 2

Pour plus d’efficacité, une mission du FIDA et de l’État du Sénégal, conduite par Khalid El Harizi, a rencontré les partenaires pour une prochaine restructuration du PADAER 2, ce vendredi 17 février 2023. Il s'agit pour le FIDA de recueillir les recommandations des partenaires d'exécution du programme (agriculture/élevage) et des producteurs (OP) afin d'améliorer l'approche de développement du PADAER 2. Et pour Khalid El Harizi ces échanges vont permettre la mise à niveau des objectifs mais aussi apporter des correctifs pour plus d'efficacité sur le terrain au bénéfice des producteurs. Dans cette lancée, il faut d’après les partenaires et les producteurs, changer le modèle pour plus de résultats dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté.



À en croire Khalid El Harizi, « nous sommes ici pour une mission d'appui et de restructuration du PADAER II pour améliorer les conditions de travail et de performance du projet. C'est pourquoi, cette rencontre doit nous servir de cadre d'échanges pour inverser la tendance. Et en écoutant les partenaires et producteurs, nous nous sommes rendu compte qu'il faut aller vers la restructuration du programme pour des résultats probants. Ainsi, nous sommes conscients de l’énorme potentiel agricole et élevage dont dispose la région. »



Au cours de ces échanges, les partenaires ont discuté du retard des signatures de protocole et de la libération des fonds. Mais également, la rencontre a été un moyen pour la mission de tâter le pouls de l'entrepreneuriat dans le monde rural. Il faut rappeler que le PADAER 2 est un partenaire extrêmement important pour les organisations paysannes. En ce sens, le programme s'inscrit pour l'amélioration des conditions de vie, lutte contre la pauvreté, le chômage et les migrations irrégulières par l'entrepreneuriat.



Pour Brahim Mamadou Ba (DRDR/ Kolda), « la région a un potentiel énorme pour développer l'agriculture et l'élevage. En ce sens, nous avons une bonne pluviométrie, des terres arables et un cheptel important. D'ailleurs, Vélingara est par excellence la zone d'élevage de la région. "



El Hadji Bachir Diallo, président de la coopérative de maïs de Fafacourou, estime que le PADAER 2 est une aubaine pour eux. À ce titre, il soutient : « avec l'arrivée du PADAER 2, nous sommes mieux organisés et produisons plus. Aujourd'hui, on peut dire que la faim peut être vaincue dans le monde rural. Cependant, je rappelle qu'il nous faut plus de formations sur les semences, l'éducation financière, entre autres. »



Pour Latif Diallo, chef d'antenne (PADAER 2/Kolda), « le projet est très important pour les producteurs de la région. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat rural est une réalité avec une bonne organisation des OP. C'est pourquoi, pour un bon déroulement avec des résultats du programme, il faut une restructuration... »



Après la rencontre, une visite de site des bénéficiaires du volet élevage a été effectuée à Bignarabé. Ici, la mission a rencontré Oumou Doucouré une des dix bénéficiaires de cette commune du volet élevage avec des moutons qui se dit satisfaite du projet. Cette rencontre est aussi inscrite dans le cadre de cette mission conjointe pour améliorer les conditions de travail et d'existence des producteurs.

