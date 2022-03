"KPAY" : découvrez la nouvelle plateforme de transfert d'argent qui va bouleverser le marché Sénégalais...

Après la distribution et la vente de pétrole, du gaz et la restauration, le groupe EDK se lance dans le transfert d'argent. Ce mardi 8 mars 2022, le groupe a dévoilé sa plateforme de transfert d’argent, qui s'appelle "Kpay".



"Ayant acquis une certaine expérience dans la gestion de sa plateforme monétique, le groupe EDK OIL a décidé de créer une filiale QUICKPAY afin de rendre autonome la gestion, l’exploitation et le développement de ses projets de monétique et d’élargir ses services financiers hors de son propre réseau participant ainsi au développement de l’inclusion financière des populations. EDK OIL a une Plateforme monétique Hybride Cloud et Omnicanal dénommée KPAY qui est un porte-monnaie électronique individuel, rattaché

à une application mobile, une interface web et une carte prépayée. C'est une solution que l’utilisateur peut utiliser via son mobile", révèle Elhadji Malick Gueye.





Avec zéro frais de retrait et de transfert, ce produit va certainement bouleverser le marché contrôlé par des sociétés étrangères. REGARDEZ







Source : https://www.exclusif.net/KPAY-decouvrez-la-nouvell...