Kaolack / Dr. Seynabou Lo: « L'hypertension artérielle est un véritable facteur de risque cardio-vasculaire »

« L’hypertension artérielle est très fréquente, elle touche près d’1 adulte sur 3 au Sénégal. Or, 2 hypertendus sur trois ne se savent même pas qu’ils le sont. Et la majorité d’entre eux, 8 hypertendus sur 10, ne sont pas vraiment traités », a expliqué Dr. Seynabou Lô de la Division de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé, lors d’une table-ronde, tenue au Conseil départemental de Kaolack.



D’après la spécialiste, 9 hypertendus sur 10 sont mal contrôlés. Avec une tension au-delà de 140/90 millimètres de mercure (14/9), le patient risque une complication telle un AVC, une insuffisance rénale, un accident cardiaque, unmalaise, ou une mort subite.



« Pour s’en protéger, Il faut respecter des mesures simples comme le dépistage avec la mesure de la tension artérielle, la marche avec un minimum de 30 minutes par jour, éviter de trop manger salé, gras ou sucré. Si vous êtes hypertendu, faites-vous traiter et surtout, n’arrêtez pas votre traitement afin de préserver votre vie », a-t-elle conclu.