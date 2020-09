Kaolack : Khalifa Ababacar Sall, hôte de Médina Baye Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 01:23 | | 0 commentaire(s)|

M. Khalifa Ababacar Sall était en déplacement, ce vendredi, à Kaolack pour présenter ses condoléances à la famille Niasséne, suite au rappel à Dieu du défunt Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. A cette occasion, il a effectué la prière de jummah aux côtés de l'actuel Khalife Cheikh Mahi Ibrahim Niasse et de l'Imam de la mosquée de Médina Baye Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. Selon le communiqué parvenu à notre rédaction : « Les saints hommes ont formulé des prières à son endroit et pour le Sénégal ». ferloo.com







Source : Source : https://xalimasn.com/kaolack-khalifa-ababacar-sall...

