Kaolack : Le camp de Serigne Mboup liste ses projets pour la capitale du Saloum

Mercredi 19 Juin 2019

La " bataille de Kaolack" aura bel et bien lieu. Les élections locales avancent à grands pas et les prétendants au fauteuil du maire Mariama Sarr déroulent dèjà lleur programme. C'est le cas de Serigne Mboup qui a récemment déclaré sa candidature pour les prochaines locales qui s'illustre une nouvelle fois via Mbaye Ngom, Dg de "Cœur de ville de Kaolack".