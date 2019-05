Kaolack : Quand Imam Cheikh Tidiane Cissé rend un vibrant hommage aux femmes

Lors de la conférence religieuse des femmes leaders Sénégalo-Gambiennes, lmam Cheikh Tidiane Cissé qui a rappelé les exemples de Sokhna Khadija, épouse du Prohpète Psl et de Mame Astou, mère de Baye Niass a rendu un vibrant hommage aux femmes de la capitale du Saloum. "Je n'ai jamais vu 5 hommes s'organiser ici à Médina Baye pour envoyer deux fidèles à la Mecque. Ce sont les femmes qui le font tout le temps. A travers vos associations, vous ne cessez de vous s'entraider au nom de Tout-Puissant", a magnifié le religieux, non sans saluer le renforcement des liens entre le Sénégal et la Gambie.