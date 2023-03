Kaolack / Tendances entre responsables politiques : "Nous devons nous consacrer à la jeunesse et aux projets du président Macky Sall" (Papy Gaye) Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 01:32 | | 0 commentaire(s)|

Les tendances politiques dans l'Apr demeurent une réalité à Kaolack, à l'instar des autres localités du pays. Mais pour celles de Kaolack, les gens en font leur quotidien. C'est d'ailleurs ce qui a amené le jeune responsable politique, Papy Gaye, à monter au créneau pour siffler la fin de la récréation. Le président du mouvement "Le Réveil Kaolackois" a déclaré ne pas comprendre la bataille de positionnement qui secoue présentement les rangs de l'Apr à Kaolack. Très remonté contre le comportement des uns et des autres, Papy Gaye de marteler : "Nous devons nous consacrer aux projets du président Macky Sall... Et avoir comme priorité, l'épanouissement de la jeunesse Kaolackoise. Nous avons une jeunesse qui arrive difficilement à joindre les deux bouts, alors nous devons tous penser à elle..."

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Kaolack-Tendances-entre-...

