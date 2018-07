Kara Mbodj déballe grave: « on m'a sacrifié pour... »

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Juillet 2018 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

En vacances dans sa ville natale à Mbour, le défenseur central sénégalais, Kara Mbodji essaie d’oublier la Coupe du monde Russie 2018. Kara, un élément clé de l’équipe nationale depuis 4 ans, n’a disputé aucune minute en Russie. Une situation qu’il n’a pas aimée et qu’il dénonce dans un entretien accordé au quotidien Stades. « Ils m’ont manqué de respect, parce que je n’étais pas blessé. On m’a sacrifié pour l’intérêt de certains », a dit le joueur de 29 ans.



Kara ne mâche pas ses mots. Frustré parce qu’on lui a manqué de respect. Assis sur le banc durant toute la compétition, le défenseur ne digère pas et crache sa colère.



« Oui, j’étais frustré parce que qu’ils m’ont manqué de respect. Le peuple sénégalais croit que je n’étais pas prêt. Or, qui connait bien Kara sait que je suis bien éduqué et sincère. Je ne triche pas. Aujourd’hui, partout où je passe, les gens me demandent si j’étais blessé. Cela me fait mal. J’ai participé à toutes les phases de la préparation. J’ai travaillé comme un fou. J’étais prêt à 200%.



Il faut que le peuple sénégalais sache que je n’étais pas blessé et qu’ils ont refusé de me faire jouer pour leurs propres intérêts. J’en connais la raison. On ne peut pas tout dire. Si je n’étais pas prêt à 100%, je n’aurais pas répondu à la convocation de Aliou Cissé. Mais dans cette équipe nationale, il y a beaucoup de faux types et d’hypocrites. Certains étaient là pour leur propre intérêt et ne voulaient pas que je joue. Ils m’ont sacrifié, pour leurs propres intérêts, mais je n’étais pas blessé. »









IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook