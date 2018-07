Kara demande que Macky fasse un mandat unique jusqu’en 2022

Serigne Modou Kara Mbacké a encore parlé. Et c’est pour nous sortir du… « Kara ». En effet, il a fait une proposition qui n’a aucune ; mais vraiment aucune chance de prospérer. Il est même certain que personne ne va s’y attarder.



Vous savez quoi ? Le General de Bamba propose « pour une paix durable au Sénégal » de … repousser l’élection présidentielle à l’horizon 2022. Ce, « argumente-t-il », pour permettre au Président Macky Sall de terminer un seul et unique mandat. Mais cela, passe, écrit-il, par la mise sur pied d’un gouvernement d’union nationale, dans lequel les leaders les plus compétents des partis politiques représentatifs, de l’opposition comme des alliés du pouvoir, seront membres.



Pour Kara Mbacké, cela aboutira à la seule stabilité politique qui permettra de résoudre le cas des leaders politiques Karim Wade et Khalifa Sall. Cela est bien possible si c’est l’intérêt général qui prime.















Les Echos