Kayar: Un choc entre une pirogue de pêcheurs et un navire fait quatre morts

Quatre pécheurs sénégalais ont péri ce jeudi lors du chavirage de leur pirogue en haute mer. L’embarcation serait entrée collision avec un navire dénommé "Touba" au large de Kayar. Interrogé par la Rfm, le ministre de la pêche, Oumar Guèye a regretté ce drame et appelé les usagers de la mer à plus de vigilance et de prudence.

