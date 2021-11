Kébé Mboudaye (Kaolack): 7 km d'eau, le maraîchage en berne à cause de l'envahissement du Typha Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 18:59 | | 0 commentaire(s)| La rive de Kébé Mboudaye, située dans la région de Kaolack, département de Kaolack et commune de Ndiedieng, est poissonneuse et fournit depuis plus 10 ans, de l'eau pour les populations qui s'adonnent au maraîchage. Cependant cette bande d'eau qui s'étend sur 7 km environ, traversant les villages de MBOUDAYE TAWA, KEBE MBOUDAYE, KEBE AINOUMANE, MEDINA KEBE, NDIANKHA ALY et autres, est envahie par le typha. Et cette plante a complètement envahi une grande partie de la rivière, rendant difficile l'approvisionnement en eau des maraîchers.

Nous demandons aux services compétents de l'Etat, les Eaux et Forêts, DRDR, ARD, DPV et le ministère de l'agriculture et celui de la pêche de venir en aide aux populations. ceci pour une élimination ou une transformation de cette plante, mais également l'exploitation du poisson et le développement de l'horticulture dans cette zone où plusieurs centaines de tonnes d'oignons sont produites chaque année.







Accueil Envoyer à un ami Partager