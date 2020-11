Kébémer: La coordination du parti Rewmi soutient sans réserve Idrissa Seck et manifeste son ancrage dans le parti. Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 15:02 | | 0 commentaire(s)| Selon Babacar Mbaye, responsable du parti Rewmi de Kébémer, la coordination dudit parti félicite Idrissa Seck et adhère entièrement à son choix de répondre à l’appel de la Nation. M.Mbaye et Cie saluent son courage politique, soutiennent sans réserve le leader de Rewmi et manifestent leur ancrage dans le parti.



Accueil Envoyer à un ami Partager