Ketchup et Lirou Diane: Les nouveaux Niokhobaye et Hypo Ngary

Deux lutteurs reconvertis quasiment en laudateurs, pour ne pas citer Ketchup et Lirou Diane. Ils ont représenté la diaspora, parrainée dans trois combats différents. Très élégamment vêtus, ces ex-lutteurs qui ont un pied à l'extérieur du pays ont bien représenté la Diaspora qui n'en demandait pas tant.



