Keur Birane Diaw: Un village mille maux

Samedi 14 Janvier 2023

Les habitants de Keur Birane Diaw, dans le département de Nioro, font face à manque d'eau potable. Selon eux, le calvaire perdure et aucune solution ne voit le jour pour le moment. Ils ont en outre dénoncé un manque, d'électricité, des routes impraticables etc. Ils estiment que leur village est laissé en rade et appellent les autorités à trouver des solutions à leurs problèmes.