Keur Massar: La ministre de la Famille au chevet des victimes des inondations. Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Ndéye Saly Diop Dieng, ministre de la Famille, de la Femme, du Genre et de la Petite enfance, a remis, ce lundi, aux familles victimes des inondations relogées sur le site de recasement de Keur Massar, un don comprenant notamment des denrées alimentaires, des masques, du gel hydroalcoolique et des thermoflash. La cérémonie de remise […] XALIMANEWS-Ndéye Saly Diop Dieng, ministre de la Famille, de la Femme, du Genre et de la Petite enfance, a remis, ce lundi, aux familles victimes des inondations relogées sur le site de recasement de Keur Massar, un don comprenant notamment des denrées alimentaires, des masques, du gel hydroalcoolique et des thermoflash. La cérémonie de remise s’est déroulée sur le site de recasement situé sur le terrain du marché Jumbo, en présence des autorités administratives et communales. Ce don est composé entre autre de ventilateurs, des couvertures et des matelas. « Je suis venue ici apporter ma modeste contribution à ces nombreuses familles dont les maisons ont été [envahies] par les eaux de pluie », a expliqué Ndèye Saly Diop Dieng. Selon la ministre ce don va consister « à améliorer les conditions de vie des familles ».



Source : Source : https://xalimasn.com/keur-massar-la-ministre-de-la...

