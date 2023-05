Keur Massar: Les images dramatiques de l’incendie du dépôt de bus Dakar Dem Dikk Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2023 à 00:41 | | 0 commentaire(s)| Les dégâts collatéraux ont été constatés à l’occasion du procès de viol opposant le leader du Pastef, Ousmane Sonko, à l'ex-masseuse du salon de massage Sweet Beauté, Adji Sarr. Hier, de violents affrontements ont éclaté dans plusieurs localités du pays. Le bilan fait état de trois morts et de plusieurs blessés depuis lundi. Par ailleurs, dans la banlieue de Dakar, à Keur Massar, le dépôt de bus de Dakar Dem Dikk a été incendié par les manifestants. Des dizaines de bus ont été réduits en cendres dans le quartier MTOA, unité 16. Leral.net a fait une petite immersion dans ce dépôt de DDD, réduit en cendres...

La furie injustifiée de manifestants a occasionné des dégâts au dépôt de Dakar Dem Dikk de Keur Massar. Des manifestants ont entièrement réduit en cendres ce dépôts de plusieurs bus.



Seulement, il a été constaté que ces scènes de violences et de saccages deviennent de plus en plus récurrentes au Sénégal. Chaque sortie de manifestants enregistre son lot de dégâts matériels et humains. Plusieurs endroits du pays ont connu ces mêmes destructions de biens publics, estimés à des milliards de FCfa.



Ainsi, le dépôt de Dakar Dem Dikk de Keur Massar totalement calciné donne de la sueur froide aux populations qui craignent fortement une instabilité du pays.



Conscients des dérapages, certains citoyens appellent à une prise de conscience afin d’éviter une destruction volontaire d’un pays, connu autrefois, pour sa paix et sa stabilité.



