Keur Massar : le ras-le-bol des populations Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 00:59

XALIMANEWS : Keur Massar est l'une des zones les plus touchées par les inondations cette année. Aujourd'hui, le président Macky Sall sest rendu sur les lieux pour constater l'étendue des dégâts et annoncer des mesures salutaires. Ce qui n'a pas empêché la population de crier son mécontentement.



Source : Source : https://xalimasn.com/keur-massar-le-ras-le-bol-des...

