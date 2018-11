Keur Momar Sarr: Les jeunes s'en prennent aux hommes politiques

Profitant de la finale tournoi de football, le responsable des jeunes de la commune de Keur Momar Sarr , Zakaria Mbodj s’en est pris aux hommes politiques de sa localité. Depuis 35 ans et ce malgré leurs promotions aux différents sphères de l’Etat, a-t-il assuré, ils n’ont rien apporté en terme de formation et d'emplois à la jeunesse. Ils n’ont rient aussi apporté aux populations et à la Commune en général ».



