Keur Momar Sarr : Repoussé par sa belle-sœur, le berger se venge en l'attaquant à coups de hache

D. S. est dans de beaux draps. Ce berger de Mbar Toubab, un village de l’arrondissement de Keur Momar Sarr, est accusé de tentative de meurtre et de tentative de viol. Il a été arrêté par la gendarmerie et déféré au parquet de Louga, vendredi dernier. Il sera entendu par le juge d’instruction chargé de son dossier, ce lundi 3 février 2025.



La victime présumée est sa belle-sœur, la femme de son frère, C. S. Mardi dernier, rapporte "L’Observateur", qui relaye cette histoire, son frère absent, D. S. pénètre de la chambre de son épouse. Il s’assoit à ses côtés sur le lit et multiplie les avances pour une relation intime. Malheureusement pour lui, sa belle-sœur reste de marbre, lit-on dans "Seneweb".



Le mis en cause décide alors d'user de sa force physique, espérant pouvoir contraindre la femme de son frère. Peine perdue, la victime présumée résiste, selon le journal. « Las de ne pouvoir prendre le dessus, l’agresseur s’arme d’une hache et revient à la charge pour, cette fois, faire payer à la jeune femme son refus , rapporte "L’Observateur". Avec rage, il lui assène plusieurs coups à la tête, au dos, au bas, la charcutant littéralement. »



La même source renseigne qu’après son acte présumé, S. S. se serait tranquillement retiré dans sa chambre, « insensible aux cris de détresse de sa belle-sœur », qui baignait dans son sang.



Cette dernière sera secouru par des villageois. « Acheminée au centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye de Louga, elle lutte toujours contre la mort », informe "L’Observateur".