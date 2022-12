Keur Momar Sarr: Signature d'une convention avec la Senelec pour l'électrification du DAC

Le nouveau coordonnateur national du PRODAC, Monsieur DJIMO SOUARE, a effectué une visite au DAC de Keur Momar Sarr pour rencontrer ses collaborateurs, les autorités administratives et politiques, le conseil départemental de la jeunesse, sans oublier les groupements de jeunes et de femmes. L'objectif de cette visite était également de voir le travail qui se fait au niveau du DAC de ladite localité et envisager les voies et moyens à mettre en place pour optimiser les infrastructures mises à la disposition du DAC. Le coordonnateur a par ailleurs annoncé la signature d'une convention avec la Senelec pour l’électrification du DAC de Keur Momar Sarr, actuellement alimenté au groupe électrogène.