Keur Socé: Divorce entre le Maire et deux de ses lieutenants Le feu couve au conseil municipal de Keur Socé. Le maire Malick Ndiagane et deux de ses proches collaborateurs ne parlent plus le même langage. Samba Bâ ,président de la commission jeunesse et sports du conseil municipal de Keur Socé et son adjoint Samba Mbaye ont tourné le dos à l'édile de Keur Socé. Selon notre source, tout serait parti du sucre offert par Mouhameth Ndiaye Rahma lors du mois de Ramadan.



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Samba Mbaye qui était l'un des fidèles compagnons du maire n'a pas apprécié la manière dont le maire a procédé en distribuant le "Sukarou koor". C'est ainsi qu'il s'en est ouvert au maire et ce dernier selon toujours notre source aurait répondu que les mécontents pouvaient garder leurs cartes. Une réponse qui fâche son collaborateur.



Quand à Samba Bâ, responsable de la Cojer communale, le maire l'aurait reproché son compagnonnage avec le patron de la Cojer départementale de Kaolack qui est un proche de Mimi Touré.



L'organisation de la coupe du maire de cette année est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est lorsque le maire aurait voulu imposer aux Asc de la commune de payer les frais d'arbitrage pour la coupe du maire à partir des subventions que tout est fini.



Samba Ba et Samba Mbaye s'y opposent publiquement lors de la rencontre avec la zone et les Asc, ce qui a irrité Malick Ndiagane. Même si ce dernier a finalement versé les subventions et pris l'engagement de payer les frais d'arbitrage.



Malgré les médiations initiées par certaines bonnes volontés, ces anciens collaborateurs du maire sont formelles: C'est terminé ! tonne Samba Bâ que nous avons joint au téléphone, avant de promettre de faire des révélations sous peu de temps.



Cet énième divorce entre le maire de Keur Socé et ses collaborateurs et compagnons politiques est la résultante d'une crise notoire à Keur Socé.









Abdoulaye Diallo Leral.net Kaolack

