Khadim Mbacké fait chanter son ex, avec les photos de cette dernière, nue ! Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 22:47 | | 0 commentaire(s)|





Source : PAR CATY DIOUF L’agent commercial Khadim Mbacké a écopé de deux ans de prison avec sursis. Ce lundi devant la barre du tribunal de flagrants délits, il a été reconnu coupable de collecte illicites de données personnelles et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Malgré ses dénégations, Khadim Mbacké « Mathieu » a été déclaré coupable et condamné […]Source : https://www.lasnews.info/2021/09/20/khadim-mbacke-...

