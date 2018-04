Khadim Bâ, Dg Locafrique: "Le ministre de l’Energie est en train d’avaliser un vol organisé à la Sar"

Le Directeur général de Locafrique, Khadim Bâ charge le ministre de l’Energie sur la gestion de la Société Africaine de Raffinage (SAR) dans laquelle il détient 34% du capital.



Dans un entretien accordé au journal « l’Observateur » l’homme d’affaires accuse Mansour Elimane Kane, d’« avaliser un vol » à travers des surfacturations et en complicité avec le Directeur général de la boîte. « Il y a des détournements qui sont en train d’être opérés au niveau de la Direction générale de la Sar. En effet, depuis 2009, la Sar a le soutien de l’Etat à travers le Fonds de sécurisation de l’importation des produits pétroliers (Fsip), qui tourne au tour de 17 milliards de francs, par an.



L’Etat l’avait créé pour payer la dette aux différentes banques. Cette dette-là et est entièrement payée, elle est donc finie depuis 2016. Paradoxalement, jusqu’à la date d’aujourd’hu,i la Sar est déficitaire, tout en ne payant pas cette dette-là supportée par les consommateurs sénégalais. Donc, pendant deux ans, la Sar ne paye plus cette dette la, et paradoxalement, elle encaisse toujours la taxe et déclare faire des pertes.



La Sar a signé un contrat de brut avec la compagnie Oryx Sa, sans appel d’offres. Un marché à hauteur de 400 milliards de francs, avec des clauses Léonines. Car au lieu d’acheter à 100, on a acheté à 150. Et dans le cadre de l’exécution, on passe de 150 à 210. Il y a une surfacturation manifeste.



Aujourd’hui, c’est ce qui est à l’ origine du gap de trésorerie. D’où les difficultés dont on parle aujourd’hui. En 2017, la Sar a acheté 22 milliards de francs plus cher. Dans le cadre de l’exécution, il y a 16 milliards de francs de surfacturation. Alors que tous cela aurait pu être le gain, en plus de ce que l’Etat donne. Ce sont des fautes de gestion, pour ne pas dire un pillage organisé », accuse-t-il.