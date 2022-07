Khadim Samb: "Pourquoi au Sénégal les moutons se font rares er coûtent cher..."

Khadim Samb, trouvé dans sa bergerie, explique pourquoi les moutons se font rares et coûtent cher. A l'en croire, "il y aura toujours rupture de moutons car ce n'est qu'au Sénégal qu'on trouve une maison où on peut immoler au moins 6 ou moutons", a-t-il expliqué. Le communicateur traditionnel revient aussi sur ses débuts et ce que lui ont apporté les moutons.