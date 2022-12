"Khalifa Sall et Karim Wade sont coupables, mais ils ne sont pas les seuls. Macky Sall doit sévir... Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 05:52 | | 0 commentaire(s)| Moustapha Diakhaté estime que Khalifa Sall et Karim Wade sont coupables des faits qui leurs sont reprochés comme fausses facturations et enrichissement illicite. "Cependant, ce ne sont pas les seuls coupables, il y en a d'autres au Sénégal. Je prie Macky Sall, à son retour de faire toute la lumière, ceux qui sont cités dans cette affaire de Fonds Force Covid 19 doivent être entendus et punis", a fait savoir l'ancien parlementaire.



