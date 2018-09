Khalifa Sall révoqué : Son mandat de député en ligne de mire

La perte du mandat de député du Maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, révoqué est sur le point d'être orchestrée. «La prochaine étape sera certainement d’instrumentaliser l’Assemblée nationale pour lui retirer le mandat de député», alerte Élène Tine dans L'AS. Elle précise dans ce journal que le dossier l'ex-maire de Dakar est en train de migrer l’hémicycle.



La responsable de Bess dou niakk se dit persuadée que l



La majorité, regrette-t-elle, va brandir le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, une loi organique, pour dire qu’un député condamné jusqu'à un certain seuil doit être déchu de son mandat de député.



La responsable de Bess dou niakk, Élène Tine croit savoir que le pouvoir et des membres du haut conseil des collectivités locales (HCCT), n’ont jamais digéré la victoire de Khalifa Sall lors des élections locales de 2014.



