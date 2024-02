Khombole : Avis de Passation de marchés pour travaux d'entretien et de réhabilitation de voirie dans la commune Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Février 2024 à 20:07 commentaire(s)| La Commune de Khombole lance un Avis Général de Passation des Marchés. L’annonce est relative à des travaux d'entretien et de réhabilitation de voirie dans la commune de Khombole. Voici ce que dit le communiqué :

1. La Commune de Khombole, a obtenu de l'Etat du Sénégal, des fonds dans le cadre du Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA), afin de financer l'entretien du réseau routier non classé à sa charge et a l'intention d'utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux d'entretien et de réhabilitation dans la commune de Khombole.



2. La Pdu Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles selon les règles de procédure du décret n° 2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant code des marchés publics du Sénégal.



3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune de Khombole, Monsieur Maguèye Boye, Tél:77 534 34 35, 33 954 31 31 magboye@yahoo.fr; magboye@mairiedekhombole.sn.



Et prendre connaissance de l'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Hôtel de ville de la commune de Khombole- Département de Thiès - Région de Thiès, à compter du 22 février 2024, de 9 heures à 17 heures.











Le Maire de la Commune de Khomvole

Maguèye Boye





