Khombole: Un accident fait 3 morts et 15 blessés

Trois morts et 15 blessés ont été dénombrés dans un accident de la route survenu lundi matin, non loin de Khombole, dans la région de Thiès.



Alertés, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers et les gendarmes ont effectué le déplacement sur les lieux, avant d’acheminer les blessés et les dépouilles à l’hôpital.



Selon des témoins, les cas d’accidents sont devenus récurrents sur cette piste menant à Ndiène Sirakh.

