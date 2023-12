Khonkh Yoye: L'exploitation du zircon crée la polémique à cause de ses potentiels impacts sociaux... Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 14:32 | | 0 commentaire(s)| GCO est une société sénégalaise contrôlée à 10 % par l’État du Sénégal et à 90 % par la société TiZir, qui, depuis 2018, est détenue à 100% par le groupe Eramet.



Tizir possède par ailleurs 100% de TIZIR Titanium and Iron (TTI) en Norvège. L’entreprise valorise l’ilménite de GCO, pour produire du laitier de dioxyde de titane destiné à l’industrie des pigments, ainsi que de la fonte de haute pureté.

Selon le maraîcher, dont l'identité n'a pas encore été révélée, sa parcelle de terre aurait été rasée par GCO, sans qu'il ait été consulté ni informé au préalable. Les détails exacts de l'incident restent flous, mais le maraîcher a exprimé son désarroi face à cette perte, qui constitue sa principale source de revenus.



Des questions se posent quant à la connaissance de cette situation par les dirigeants de GCO Sénégal, notamment le Directeur général Guillaume Kurek, ainsi que la PDG d'Eramet, Christel Bories. Jusqu'à présent, ni GCO ni Eramet n'ont commenté publiquement l'incident, ni confirmé s'ils étaient au courant de la situation.



Cette affaire soulève également des inquiétudes quant à l'accaparement des terres dans la région des Niayes, qui comprend Diogo, Fass Boye et Lompoul. Certains se demandent si de telles actions ne contribuent pas à l'émigration irrégulière de jeunes habitants désespérés de la région, cherchant des opportunités ailleurs, en raison de la perte de leurs moyens de subsistance.



Dans tous les cas, les habitants de Diogo et Fass Boye signalent une augmentation du nombre de jeunes qui tentent de rejoindre les îles Canaries, dans l'espoir d'une vie meilleure, mais souvent au péril de leur vie.



Les autorités locales et les organisations de la société civile, sont appelées à enquêter sur cette affaire et à prendre des mesures pour prévenir de telles situations à l'avenir, tout en garantissant le respect des droits des communautés locales et des petits agriculteurs.





Christel BORIES

Présidente-Directrice Générale



Nicolas CARRÉ

Directeur Financier en charge des Systèmes d’Information et des Achats Groupe



Anne-Marie Le MAIGNAN

Directrice des Ressources Humaines, Santé et Sûreté



Kléber SILVA

Directeur des Opérations



Guillaume VERCAEMER

Directeur Juridique Groupe



Virginie de CHASSEY

Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise



Geoff STREETON

Directeur de la Stratégie, de l’Innovation et du Business Development

