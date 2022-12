Kolda et Sédhiou : Cantines scolaires pour 16 milliards FCfa dans 285 écoles, durant 5 ans Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022 à 05:26 | | 0 commentaire(s)| Sukaabe Janngo II est un programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition, financé par le département américain de l'agriculture (USDA). Après Saint-Louis, c'est Sédhiou et Kolda qui vont bénéficier du programme de cantine scolaire d'une durée de 5 ans, dans 285 écoles primaires et maternelles, pour un financement de 16 milliards FCfa. Sukaabe Janngo 2 a été lancé ce mardi, en présence des partenaires, de l'ambassade des États-Unis au Sénégal et du ministre de l'Education nationale.



