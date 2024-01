L'ASES et Prométhée Earth Intelligence s'associent pour mettre en œuvre le projet de fabrication de la première constellation de satellites Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 16:36 | | 0 commentaire(s)| L'Agence Sénégalaise d'Étude Spatiale et Prométhée Earth Intelligence Ont signé un protocole d'accord. Selon Maram Kaïré , Directeur général de l'ASES, c'est un partenariat qui est extrêmement important et qui s'inscrit dans la mise en œuvre de leur feuille de route pour les 10 prochaines années mais qui répond egalement à la vision du Président Macky Sall. A l'en croire, le principal objectif de cette signature c'est d'aller vers la première constellation de satellites.















