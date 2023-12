L'ASI au Sénégal : Renforcer les capacités des élus locaux, pour affronter le changement climatique

Le changement climatique représente un défi urgent et pressant pour l'ONG Action Solidaire Internationale (ASI). Cette organisation s'est engagée dans une lutte capitale, visant à renforcer les compétences des élus locaux sénégalais face à cette crise mondiale. Un moment décisif s'est déroulé lors du lancement historique du Réseau national des Élus Locaux sur la justice climatique, tenu ce mardi 19 décembre 2023. Cette rencontre a réuni des représentants territoriaux déterminés, prenant un engagement ferme pour lutter sans réserve contre les effets dévastateurs du changement climatique. Dans la quête de cet objectif vital, l'ONG ASI lance un appel à l'entraide de la communauté locale, reconnaissant son rôle essentiel en tant que moteur principal de cette bataille cruciale. Cette collaboration étroite entre les élus locaux et la société civile illustre une détermination sans faille à s'unir contre le changement climatique, témoignant d'une vision partagée pour un avenir durable et solidaire.