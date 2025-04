L'INCROYABLE PARCOURS D'IYAD AG GHALI Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 00:22 | | 0 commentaire(s)|

Ancien parolier du groupe touareg Tinariwen et promoteur musical, ce septuagénaire dirige aujourd'hui l'une des franchises d'Al-Qaïda les plus meurtrières au monde, responsable de dizaines de milliers de morts (SenePus) - Dans les années 1980, Iyad ag Ghali écrivait des paroles pour le groupe de blues-rock touareg Tinariwen, jouait avec ses membres en tapant le rythme sur des jerricanes métalliques et fréquentait les boîtes de nuit d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce septuagénaire dirige l'une des franchises d'Al-Qaïda les plus dangereuses au monde, a interdit la musique sur un territoire de la taille du Montana et commande une armée d'extrémistes responsable de dizaines de milliers de morts. "Je n'arrivais pas à y croire", confie Manny Ansar, ancien manager de Tinariwen, qui sortait en boîte avec ag Ghali à Bamako, la capitale malienne, il y a 30 ans. "Ce fut un énorme choc quand j'ai vu des images de lui marchant sur des cadavres." Selon un article approfondi du Wall Street Journal (WSJ) signé par Benoit Faucon et Michael M. Phillips, Iyad ag Ghali a transformé l'Afrique de l'Ouest en principal champ de bataille où s'affrontent l'Occident, les gouvernements locaux et les extrémistes islamistes. Ses 6 000 combattants ont ravagé des villages et combattu des soldats français, des bérets verts américains et des mercenaires russes. Cette guerre, le chef terroriste de 70 ans environ est en train de la gagner. Ses militants sont devenus si puissants qu'il existe un risque que le Mali, son pays d'origine, ou le Burkina Faso voisin deviennent le premier État au monde dirigé par Al-Qaïda. Comment un promoteur de musique touarègue est-il devenu un seigneur de guerre islamiste? L'enquête du WSJ s'appuie sur des entretiens avec d'anciens amis, des rebelles touaregs, des membres et managers de Tinariwen et des responsables gouvernementaux, ainsi que sur des rapports de l'ONU, des communications diplomatiques américaines et des photos d'époque. Le désert comme berceau Jeune, Iyad ag Ghali était un Touareg avant d'être musulman. Les Touaregs, groupe ethnique berbère, ont été romantisés en Occident pour leurs vêtements indigo et leur mode de vie nomade, parcourant le Sahara avec leurs chameaux, chèvres et moutons, à travers ce qui est aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger, l'Algérie et la Libye. Ag Ghali avait neuf ans lorsque son père, éminent dans les familles touarègues, fut tué lors d'un soulèvement contre le gouvernement malien en 1960. En grandissant, il rejoignit une légion de volontaires touaregs, sous le patronage du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, cherchant l'indépendance du Mali. Dans les années 1980, Kadhafi demanda à ag Ghali de superviser des recrues touarègues dans un camp près de Tripoli. Parmi les volontaires se trouvaient des musiciens, dont Ibrahim ag Alhabib, dont le père, comme celui d'ag Ghali, avait été tué lors de la rébellion malienne des années 1960. Enfant, ag Alhabib avait été captivé par un cow-boy jouant de la guitare dans un western projeté dans un cinéma de fortune du désert. Il fabriqua sa première guitare à partir d'une boîte d'huile, d'un bâton et d'un câble de frein de bicyclette. Autour du feu de camp, ag Alhabib et d'autres musiciens touaregs forgèrent leur propre son blues du désert. Ag Ghali vit dans la musique un moyen de rallier du soutien pour l'indépendance touarègue. Il aida à fournir à ag Alhabib et aux musiciens des guitares électriques, des amplificateurs, un entrepôt pour répéter et une scène en béton pour se produire, explique Philippe Brix, deuxième manager du groupe. "Il comprenait le pouvoir de la musique de guitare comme outil de communication", déclare Brix. "C'était son coup de maître." Les musiciens nommèrent leur groupe Kel Tinariwen, les Garçons du Désert. Ag Ghali écrivit les paroles d'une chanson intitulée "Bismillah", arabe pour "Au nom de Dieu" : Au nom de Dieu, nous avons commencé la révolution en compagnie de mes frères. Pour chasser les pillards et écraser les ennemis, Nous gravirons les montagnes pour échapper à la misère. De la rébellion à la paix En juin 1990, ag Ghali et ses combattants quittèrent la Libye et s'infiltrèrent au Mali. Ils attaquaient des postes militaires le jour et chantaient autour du feu la nuit. Des cassettes pirates de "Bismillah" passèrent de main en main dans les villages maliens, et la chanson devint un hymne du mouvement de libération touareg. "On peut dire que Tinariwen était derrière le soulèvement", a déclaré plus tard le bassiste du groupe, Eyadou ag Leche, au journal français Le Monde. Après des victoires initiales sur le champ de bataille, ag Ghali négocia une paix en 1991 qui conduisit à une plus grande autonomie des Touaregs vis-à-vis des autorités maliennes. Ce fut le début d'une alliance de deux décennies entre ag Ghali et le gouvernement de Bamako. Le combat terminé, le président malien Moussa Traoré demanda à Ansar, un Touareg populaire à Bamako, d'inviter ag Ghali à dîner. Ansar archivait la musique touarègue comme passe-temps, et il s'entendit bien avec ag Ghali, qui pensait que Tinariwen avait besoin d'un manager. "Je te confie ce groupe", se souvient Ansar des paroles d'ag Ghali. Traoré fut renversé par l'armée en 1991, en réponse au massacre de manifestants pro-démocratie. Le nouveau président, Alpha Konaré, espérant contenir les Touaregs agités, offrit à ag Ghali une spacieuse villa à Bamako. Ag Ghali invita le fondateur de Tinariwen à vivre dans la maison. Le groupe restait éveillé tard pour répéter et ag Ghali chantait avec eux, battant la mesure sur un bidon d'eau. Le président Konaré demanda à ag Ghali de l'accompagner lors de voyages officiels aux Émirats arabes unis, en Algérie et ailleurs. Le rebelle du désert commença à porter une montre Rolex, des mocassins Weston et des costumes Smalto, cadeaux de leurs hôtes internationaux, raconte Ansar. Le tournant religieux En 1999, un groupe de prédicateurs pakistanais conservateurs arriva à Kidal, ville natale d'ag Ghali dans le nord du Mali, et sa vie changea. Il fut intrigué et invita les Pakistanais chez lui. Au cours des mois suivants, il passa plus de temps à prier et à lire le Coran. Il se laissa pousser la barbe et commença à porter le même vêtement blanc que les prédicateurs. "Je me débarrasse de ma Rolex et de mes chaussures", se souvient Ansar des propos d'ag Ghali. "Je ne peux plus les porter." L'attraction croissante d'ag Ghali pour une version extrême de l'islam et son amour de la musique touarègue coexistèrent pacifiquement pendant un temps. En 1999, la même année où les prédicateurs pakistanais arrivèrent en ville, il encouragea Ansar à organiser des concerts de musique touarègue, qui se transformèrent finalement en Festival au Désert. En 2003, Vicki Huddleston, alors ambassadrice américaine au Mali, organisa une rencontre avec ag Ghali, dans le cadre d'un effort de l'administration Bush pour traquer les radicaux après les attentats du 11 septembre. "Nous avions des renseignements selon lesquels Al-Qaïda était sur le point d'ouvrir un nouveau front" dans la région, explique Huddleston, qui soupçonnait ag Ghali d'être derrière ce mouvement. Ag Ghali finit par renoncer au festival de musique qu'il avait défendu. "Arrêtez ça", se souvient Ansar de ses paroles. "Vous amenez des non-musulmans pour la débauche." En 2011, Tinariwen sortit son album "Tassili", récompensé par un Grammy, et le dirigeant libyen Kadhafi fut renversé. Des combattants touaregs quittèrent la Libye et affluèrent au Mali. De nombreux jeunes Touaregs se retournèrent contre ag Ghali, le considérant comme un vendu qui vivait dans le luxe et se rapprochait du gouvernement malien. Mis à l'écart par d'anciens camarades, ag Ghali fonda son propre groupe militant islamiste. L'implosion au ralenti de l'Afrique de l'Ouest suivit bientôt. Le dernier Festival au Désert tenu au Mali eut lieu à la périphérie de Tombouctou, où Tinariwen partagea la scène avec Bono, du groupe irlandais U2. Le rideau final tomba le 14 janvier 2012. Deux jours plus tard, l'ancien groupe rebelle touareg d'ag Ghali lança une rébellion, s'emparant plus tard de Tombouctou, Gao et Kidal. En quelques mois, le nouveau groupe islamiste d'ag Ghali et une autre force extrémiste, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mirent les Touaregs en déroute. Après la prise de Tombouctou, ag Ghali interdit ce qu'il appelait la "musique de Satan". Les femmes n'avaient plus le droit de sortir sans leur mari ou leur frère. La police religieuse fouettait les hérétiques présumés. En 2013, les militants d'ag Ghali tendirent une embuscade à des musiciens de Tinariwen et retinrent le guitariste Abdallah ag Lamida pendant des semaines après l'avoir surpris en train d'essayer de récupérer ses instruments. Les États-Unis désignèrent ag Ghali comme terroriste cette année-là. La France déploya des troupes de combat au Mali et, soutenue par des soldats maliens et un soutien logistique des États-Unis et d'autres pays, délogea les islamistes de Tombouctou. Pour ag Ghali, ce fut un revers, pas une défaite. L'expansion de la menace En 2017, il rassembla plusieurs groupes militants liés à Al-Qaïda dans une coalition appelée Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, qui se traduit par Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La coalition lança une nouvelle vague d'insurrection à travers l'Afrique de l'Ouest. Les hommes d'ag Ghali se sont emparés de mines d'or, ont extorqué des villageois pour leur bétail et ont prélevé de l'argent de protection auprès des trafiquants de drogue et d'êtres humains. Les militants ont été liés à près de 2 300 incidents violents au Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest l'année dernière, faisant plus de 8 880 morts, selon l'Africa Center for Strategic Studies, un groupe de réflexion de l'Université nationale de défense du Pentagone. Des officiers militaires frustrés au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont renversé les dirigeants civils dans une série de coups d'État à partir de 2020, affirmant qu'ils étaient mieux à même de vaincre les insurgés. Les juntes ont expulsé les forces antiterroristes françaises. Les dirigeants militaires du Niger ont ordonné à 1 100 soldats américains de quitter le pays et ont pris le contrôle d'une base de drones américaine de 110 millions de dollars. Ag Ghali, se souvenant des réactions négatives à son règne brutal à Tombouctou, a fait quelques efforts pour adoucir l'image de sa coalition militante et assumer les attributs du gouvernement, suggérant une ambition d'établir un califat ouest-africain. Ses combattants ont repoussé l'État islamique au Grand Sahara, un groupe rival qui a exécuté des anciens de villages et exigé l'allégeance des résidents. La protection d'ag Ghali a un prix : dans un village du centre du Mali, c'était 40 vaches et 130 livres de sorgho par an. En échange, les hommes d'ag Ghali règlent les différends entre chasseurs, pêcheurs, éleveurs nomades et agriculteurs, qui se disputent les terres de pâturage et les ressources en eau. "C'est sûr", déclare Ibrahim Cissé, un leader communautaire malien. "Mais c'est une prison." Selon un rapport des services de renseignement français. En juin, la Cour pénale internationale de La Haye a descellé un mandat d'arrêt contre ag Ghali, l'accusant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est toujours en liberté. L'été dernier, Tinariwen s'est produit dans des villes américaines, dont Boston et Los Angeles.



