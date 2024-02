L'ONFP et le CHEDS signent une convention : "Cette collaboration prometteuse, ouvre de nouvelles perspectives pour le développement mutuel et..." Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2024 à 22:50 | | 0 commentaire(s)| L'Office national de Formation professionnelle (ONFP) et le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS), viennent de signer une convention, marquant ainsi un jalon significatif dans le domaine de la formation professionnelle. Lors de la cérémonie, le Directeur général de l'ONFP a souligné l'importance cruciale de la synergie entre les acteurs, pour propulser le monde de la formation professionnelle et de l'emploi. Cette collaboration prometteuse, ouvre de nouvelles perspectives pour le développement mutuel et la création d'opportunités enrichissantes dans ces secteurs clés.





