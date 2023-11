L'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass : Macky Sall annonce l’inauguration prochaine du campus de Mbadakhoune Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 17:29 | | 0 commentaire(s)|

En tournée dans la Saloum, le président de la République, Macky Sall, a annoncé mercredi que le campus de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Ussein), en cours de construction à Mbadakhoune, dans le département de Guinguinéo, sera inauguré dans trois mois. En compagnie du Premier ministre Amadou Bâ, et des autorités administratives et politiques, le chef de l'Etat s'est rendu sur les lieux, pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de ce campus de l'USSEIN, une université à vocation agricole implantée dans les régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack. A son arrivée à Mbadakhoune, le président Sall a été accueilli par la rectrice de l'USSEIN, Pr Ndèye Coumba Touré Kane, des autorités locales, le corps professoral et le personnel administratif, technique et de services (PATS) et des étudiants. ''Je suis très heureux de visiter aujourd'hui ce chantier presque achevé de l'USSEIN, notamment le campus de Kaolack. Nous aurons à réceptionner définitivement ces travaux et à l'inaugurer dans trois mois. C'est le délai qui est donné par l'entreprise au gouvernement'', a-t-il notamment expliqué. Il a dit que son souhait est ''que toutes les mesures soient prises'', tant au plan budgétaire que du suivi de l'exécution des travaux.



Source : https://lesoleil.sn/luniversite-du-sine-saloum-el-...

